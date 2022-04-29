В холдинге «Швабе» подвели итоги IV конкурса юных изобретателей «Сила света»
Участники IV Корпоративного конкурса «Сила света» - школьники, которые любят конструировать и изобретать, отправили на суд жюри 120 своих работ, 20 из которых затем были отобраны в финальную часть. В этом году участие в конкурсе приняли десятки желающих из Москвы и области, Казани, Вологды, Новосибирска, Екатеринбурга и Красноярска. Организатором мероприятия выступил Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех.
Как рассказала заместитель генерального директора «Швабе» Ольга Малашкина, конкурс задумывался не только для вовлечения молодежи в мир науки, но и как помощь в ранней профориентации.
«"Сила света" выступила площадкой, где участники могут общаться с лидерами отрасли. Вместе с тем в качестве дальнейшей поддержки начинаний они получают дополнительные баллы при поступлении в технические вузы страны, с которыми взаимодействует холдинг», – отметила Малашкина.
По итогам финального этапа были названы имена одиннадцати лучших, чьи работы были отмечены специальными призами.
Среди них – проект, в котором разработан универсальный датчик для слежения за положением солнца, устройство для сообщения незрячим и слабовидящим людям о препятствии на пути, прототип теплицы для мегаполиса, модель оптического канала связи с автокорректирующейся фотоприемной матрицей и другие проекты.
При подготовке каждой работы были использованы современные инструменты, в том числе 3D-технологии, что высоко оценило жюри.
«Способность к нестандартному мышлению и жажда знаний – один из главных импульсов технологического прогресса, поэтому важно вовремя рассмотреть потенциал и помочь его реализовать. За время проведения трех конкурсов мы познакомились с множеством талантов. Участники этого года удивили не меньше. Их работы отвечали трендам, многие имели практический выход» - подчеркнула Малашкина.
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