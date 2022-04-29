В холдинге «Швабе» подвели итоги IV конкурса юных изобретателей «Сила света»

Участники IV Корпоративного конкурса «Сила света» - школьники, которые любят конструировать и изобретать, отправили на суд жюри 120 своих работ, 20 из которых затем были отобраны в финальную часть. В этом году участие в конкурсе приняли десятки желающих из Москвы и области, Казани, Вологды, Новосибирска, Екатеринбурга и Красноярска. Организатором мероприятия выступил Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех.



Как рассказала заместитель генерального директора «Швабе» Ольга Малашкина, конкурс задумывался не только для вовлечения молодежи в мир науки, но и как помощь в ранней профориентации.