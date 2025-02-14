Россиянка украла десять банок кофе в подарок на 23 Февраля и всё продала

При этом украденного кофе при задержанной не оказалось. По словам злоумышленницы, она продала весь товар еще до праздника.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, фигурантку отпустили под подписку о невыезде.

Ранее чемпиона России до 23 лет и чемпиона Москвы по легкой атлетике Марка Толстихина приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в краже. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

