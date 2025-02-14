Россиянка украла десять банок кофе в подарок на 23 Февраля и всё продала
Полицейские задержали жительницу Тюмени, которая украла 10 банок кофе в супермаркете, чтобы преподнести их в качестве подарка возлюбленному на 23 Февраля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
При этом украденного кофе при задержанной не оказалось. По словам злоумышленницы, она продала весь товар еще до праздника.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело, фигурантку отпустили под подписку о невыезде.
Ранее чемпиона России до 23 лет и чемпиона Москвы по легкой атлетике Марка Толстихина приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в краже. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru