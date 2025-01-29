Школьник пытался поджечь управу Внуково по указке мошенников с Украины

После задержания выяснилось, что он находился под влиянием украинских мошенников. Перед этим они выманили у ребенка миллион рублей, который подросток взял из квартиры родителей и перевел злоумышленникам.

Также мошенники параллельно пытались обмануть и родителей ребенка, говоря, что он похищен, и требовали выкуп, однако семья ребенка заподозрила обман.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Севастополя лишилась свыше 10 млн рублей и двух квартир из-за действий мошенников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

