Школьник пытался поджечь управу Внуково по указке мошенников с Украины

Телефонные мошенники с Украины убедили школьника поджечь здание управы района Внуково в Новой Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Уточняется, что инцидент произошел накануне. Ученик восьмого класса разбил окно в управе района Внуково, а потом кинул туда бутылку с зажигательной смесью.

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После задержания выяснилось, что он находился под влиянием украинских мошенников. Перед этим они выманили у ребенка миллион рублей, который подросток взял из квартиры родителей и перевел злоумышленникам.

Также мошенники параллельно пытались обмануть и родителей ребенка, говоря, что он похищен, и требовали выкуп, однако семья ребенка заподозрила обман.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Севастополя лишилась свыше 10 млн рублей и двух квартир из-за действий мошенников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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