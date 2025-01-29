Школьник пытался поджечь управу Внуково по указке мошенников с Украины
Телефонные мошенники с Украины убедили школьника поджечь здание управы района Внуково в Новой Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Уточняется, что инцидент произошел накануне. Ученик восьмого класса разбил окно в управе района Внуково, а потом кинул туда бутылку с зажигательной смесью.
После задержания выяснилось, что он находился под влиянием украинских мошенников. Перед этим они выманили у ребенка миллион рублей, который подросток взял из квартиры родителей и перевел злоумышленникам.
Также мошенники параллельно пытались обмануть и родителей ребенка, говоря, что он похищен, и требовали выкуп, однако семья ребенка заподозрила обман.
Ранее стало известно, что пенсионерка из Севастополя лишилась свыше 10 млн рублей и двух квартир из-за действий мошенников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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