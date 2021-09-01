Школьник поправил Путина в ходе открытого урока

Президент России Владимир Путин оговорился в ходе открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке, сообщает RT.

Когда были затронуты темы истории российский лидер назвал Семилетней войну со Швецией, которую вёл Пётр I. Ошибку главы государства заметил подросток, который решил его поправить.

«Это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал школьник, которого президент поблагодарил за поправку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в рамках рабочей поездки во Владивосток Владимир Путин встретится во всероссийском детском центре «Океан» со школьниками - победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта

