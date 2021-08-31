Песков рассказал о поездке Путина во Владивосток
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вылетит из Москвы во Владивосток 31 августа, где 1 сентября проведёт во всероссийском детском центре «Океан» приуроченную к Дню знаний встречу со школьниками - победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, сообщает ТАСС.
По его словам, затем глава государства отправится на остров Русский, где на площадке VI Восточного экономического форума (ВЭФ) примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями - учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде. Затем Путин встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Представитель Кремля отметил, что в программе рабочей поездки президента на 2 сентября значатся посещение Дальневосточного морского тренажёрного центра Морского государственного университета имени адмирала Невельского, а также презентация проектов развития Дальнего Востока на площадке ВЭФ и совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО.
Также Песков рассказал, что в ходе поездки Путин, в режиме видеоконференции, откроет социальные объекты образования в Дагестане.
Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что президент активно работает, и вакцинация дала свой положительный эффект - у Путина имеется необходимый защитный уровень антител, сообщает Ura.ru.
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