Школа на Камчатке присоединилась к традиции поднятия российского флага
Церемонию поднятия флага России провели в школе на Камчатке, поднимать его будут теперь в начале каждой учебной недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.
Отмечается, что церемония поднятия флага прошла в петропавловской школе №7. Так, поднимать государственный флаг будут лучшие учащиеся.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение исполнять российский гимн и поднимать российский флаг в школах. Он отметил, что «это правильно и востребовано».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+8 446 / сут.
Умерли
375 тыс.+168 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+10 508 / сут.
- ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
- Центробанк изменил порядок расчета курсов иностранных валют
- В Курской области сбиты два украинских беспилотника
- Аналитики допустили снижение ключевой ставки Центробанка до 15%
- МЧС: При пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал
- Владимир Ефимов: Число рабочих мест проекта «Индустриальные кварталы» увеличилось до 550 тысяч
- Взрыв произошел в жилой девятиэтажке в Санкт-Петербурге
- В здании аэропорта Владивостока рухнул потолок
- Россия потребовала от США прекратить поставки оружия на Украину
- СМИ: Аэропорт Внуково ввел режим простоя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru