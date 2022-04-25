Школа на Камчатке присоединилась к традиции поднятия российского флага

Церемонию поднятия флага России провели в школе на Камчатке, поднимать его будут теперь в начале каждой учебной недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

В школах Приморья с 25 апреля начнут поднимать флаг и исполнять гимн России

Отмечается, что церемония поднятия флага прошла в петропавловской школе №7. Так, поднимать государственный флаг будут лучшие учащиеся.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение исполнять российский гимн и поднимать российский флаг в школах. Он отметил, что «это правильно и востребовано».

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ФлагШколаРоссия
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