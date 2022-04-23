В школах Приморья с 25 апреля начнут поднимать флаг и исполнять гимн России

Традицию исполнять гимн России и поднимать национальный флаг перед началом занятий введут в школах Приморского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Путин поддержал идею поднимать флаг и исполнять гимн в школах России

«С 25 апреля во всех школах Приморья вводится традиция поднятия флага и исполнения гимна РФ. Утром в понедельник в одной из школ Владивостока на этом мероприятии будет присутствовать врио заместителя председателя правительства Приморского края — министра образования Эльвира Шамонова», — говорится в сообщении.

На подъем флагов в учебные заведения региона приглашены главы муниципалитетов.

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ТЕГИ:Гимн РоссииШколыПриморский Край
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