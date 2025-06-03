Как мусульмане отметят в России Курбан-байрам 2025
Курбан-байрам знаменует собой завершение хаджа в Мекку, в этот праздник вспоминают пророка Ибрахима, проводят заклание животных, совершают благие дела и помогают бедным.
Праздник Курбан-байрам в 2025 году отмечается в пятницу, 6 июня. Для мусульман всего мира это самое значимое религиозное событие года. Сразу в нескольких регионах России – в республиках Северного Кавказа, Татарстане, Башкирии и Крыму – этот день будет выходным. Праздник знаменует собой завершение хаджа в Мекку (Саудовская Аравия), где находятся великие святыни Ислама. Его кульминацией является жертвоприношение, вместе с тем в течение трех дней нужно сделать как можно больше добрых дел, радовать родных и близких, а также помогать всем нуждающимся.
При этом самым главным днем хаджа является «День Арафат» накануне Курбан-байрама, выпадающий в этом году на 5 июня. В этот день мусульмане держат пост, совершают благие дела, а также обращаются с просьбами к Всевышнему.
ИСТОРИЯ ПРОРОКА ИБРАХИМА
Название Курбан-байрам (Ид аль-Адха) переводится, как «праздник жертвоприношения». В этот день верующие вспоминают историю пророка Ибрахима и проводят заклание животных в соответствии с традицией.
Согласно Корану (сура 37 «Ас-Саффат»), первый ребенок Ибрахима появился на свет, когда ему было 86 лет. После этого пророку приснился сон, в котором он приносил в жертву сына, исполняя волю Аллаха. Ибрахим очень любил сына, но понял, что Всевышний требует от него пожертвовать самым дорогим. Он не стал перечить и отправился в долину Мина, чтобы расстаться с сыном навеки. Мальчик не сопротивлялся, не плакал и молился, доверяя и отцу, и Всевышнему. Видя решимость Ибрахима, Аллах приказал ножу не резать. Пророк разозлился и ударил его оземь, тогда нож заговорил с ним. В итоге сын Ибрахима остался жив, а вместо него в жертву принесли барана.
С тех пор в этот день мусульмане отмечают Курбан-байрам и приносят в жертву животное. А на месте тех событий возвели Мекку, куда ежегодно совершают хадж паломники со всего мира. Смысл этого праздника – напомнить людям о преданности человека Богу и его милосердии к людям.
КОГДА И ГДЕ ОТМЕЧАЮТ КУРБАН-БАЙРАМ
Дата празднования Курбан-байрама по григорианскому календарю каждый год меняется. Здесь нужно ориентироваться на мусульманский лунный календарь, ведущий летоисчисление от Хиджры (622-й год нашей эры).
Праздник окончания хаджа отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа. В 2025 году Курбан-байрам выпал на 6 июня, при этом его обычно праздную три дня, поэтому торжества продлятся до 8 июня.
В этом году произошло интересное совпадение. 6 июня помимо Курбан-байрама в России отмечают день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил в этой связи, что в республике в пятницу отметят сразу два праздника.
«Так совпало, что в один день с Курбан-байрамом мы отмечаем день рождения нашего мирового классика Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. Это государственный язык нашей многонациональной страны и один из общепризнанных мировых языков межнационального общения. Мероприятия должны быть организованы на самом высоком уровне», - подчеркнул Минниханов.
В Татарстане 6 июня объявлено выходным днем - так же, как и в Башкирии, Крыму, Дагестане, Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. При этом власти Чечни объявили сразу три выходных дня – с 6 по 8 июня.
В столице Курбан-байрам отметят 6 июня в Московской Соборной мечети (Выползов пер., д.7, м. «Проспект мира»), Исторической мечети (Большая Татарская ул., д.28, стр. 1, м. «Новокузнецкая», «Третьяковская») и в Мемориальной мечети «Шухада» на Поклонной горе (ул. Минская, д.2Б). Начало праздничных молитв - в 7:00. Для ритуального заклания жертвенных животных будут выделены специальные площадки.
Президент России Владимир Путин, поздравляя в 2024 году мусульман с Курбан-байрамом, указал на добрые дела «мусульманской уммы нашей страны», а также ее вклад в развитие межнационального и межрелигиозного диалога.
«Мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким», – отметил Путин.
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
Жертвоприношения, совершаемые в праздник Курбан-байрам, являются не единственной его традицией. В этот день принято молиться, навещать родных и близких, собираться за столом, а также дарить подарки друг другу и нуждающимся.
Празднования начинаются с первыми лучами солнца с полного омовения, после этого мусульмане надевают новую одежду и отправляются в мечеть на праздничную молитву. После принесения в жертву животного готовят праздничные блюда, накрывают стол, принимают гостей, угощают мясом семью, друзей и бедных.
Считается, что, чем разнообразнее стол, тем лучше. Детей угощают десертами, взрослые пьют чай, соки и компоты. Как известно, спиртное в Исламе недопустимо. Согласно традиции, треть еды надо отдать нуждающимся, треть - друзьям и только треть оставить дома.
Что касается заклания, жертвенным животным может быть баран (овца), верблюд, буйвол, корова или коза. При этом они должны быть здоровыми, откормленными и без изъянов. Недопустимо приносить в жертву истощенных, одноглазых или хромых животных. Сам процесс проводят так, чтобы животное не мучилось.
В дни, следующие за Курбан-байрамом, навещают и угощают далеко живущих родственников. В этот праздник запрещено сквернословить, отказывать в милостыне и обижать людей.
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