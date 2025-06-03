ИСТОРИЯ ПРОРОКА ИБРАХИМА

Название Курбан-байрам (Ид аль-Адха) переводится, как «праздник жертвоприношения». В этот день верующие вспоминают историю пророка Ибрахима и проводят заклание животных в соответствии с традицией.

Согласно Корану (сура 37 «Ас-Саффат»), первый ребенок Ибрахима появился на свет, когда ему было 86 лет. После этого пророку приснился сон, в котором он приносил в жертву сына, исполняя волю Аллаха. Ибрахим очень любил сына, но понял, что Всевышний требует от него пожертвовать самым дорогим. Он не стал перечить и отправился в долину Мина, чтобы расстаться с сыном навеки. Мальчик не сопротивлялся, не плакал и молился, доверяя и отцу, и Всевышнему. Видя решимость Ибрахима, Аллах приказал ножу не резать. Пророк разозлился и ударил его оземь, тогда нож заговорил с ним. В итоге сын Ибрахима остался жив, а вместо него в жертву принесли барана.

С тех пор в этот день мусульмане отмечают Курбан-байрам и приносят в жертву животное. А на месте тех событий возвели Мекку, куда ежегодно совершают хадж паломники со всего мира. Смысл этого праздника – напомнить людям о преданности человека Богу и его милосердии к людям.

КОГДА И ГДЕ ОТМЕЧАЮТ КУРБАН-БАЙРАМ

Дата празднования Курбан-байрама по григорианскому календарю каждый год меняется. Здесь нужно ориентироваться на мусульманский лунный календарь, ведущий летоисчисление от Хиджры (622-й год нашей эры).

Праздник окончания хаджа отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа. В 2025 году Курбан-байрам выпал на 6 июня, при этом его обычно праздную три дня, поэтому торжества продлятся до 8 июня.

В этом году произошло интересное совпадение. 6 июня помимо Курбан-байрама в России отмечают день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил в этой связи, что в республике в пятницу отметят сразу два праздника.

«Так совпало, что в один день с Курбан-байрамом мы отмечаем день рождения нашего мирового классика Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. Это государственный язык нашей многонациональной страны и один из общепризнанных мировых языков межнационального общения. Мероприятия должны быть организованы на самом высоком уровне», - подчеркнул Минниханов.

В Татарстане 6 июня объявлено выходным днем - так же, как и в Башкирии, Крыму, Дагестане, Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. При этом власти Чечни объявили сразу три выходных дня – с 6 по 8 июня.