Шевчук заявил, что не следил за судом по делу о дискредитации армии

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что не следил за судом по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает Газета.ру.

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По словам музыканта, в настоящий момент ему нет дела до данного процесса.

«Не знаю, мне сейчас не до них. Песни пишу. Добра и Мира!» — сказал музыкант.

Ранее Верховный суд Башкирии не стал решение Советскиого районного суда Уфы, который признал Шевчука виновным в дискредитации российской армии. Музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ШтрафСпецоперацияСудДДТЮрий Шевчук
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