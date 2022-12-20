Шевчук заявил, что не следил за судом по делу о дискредитации армии
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что не следил за судом по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает Газета.ру.
По словам музыканта, в настоящий момент ему нет дела до данного процесса.
«Не знаю, мне сейчас не до них. Песни пишу. Добра и Мира!» — сказал музыкант.
Ранее Верховный суд Башкирии не стал решение Советскиого районного суда Уфы, который признал Шевчука виновным в дискредитации российской армии. Музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщают «Невские новости».
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