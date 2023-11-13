СК возбудит дело после избиения самарца мигрантом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигранта на жителя Самары. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

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Началась доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Сотрудники полиции устанавливают личности участников инцидента.

В социальных сетях появился ролик, где ранее судимый мигрант избивает жителя Самары. По предварительным данным, нападавший находится в России незаконно.

Ранее в Санкт-Петербурге приезжий из Таджикистана припарковался на берегу Невы и вышел из машины, забыв поставить ее на ручной тормоз. Автомобиль с беременной пассажиркой съехал в воду, женщина погибла, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:СамараМигрантыСледственный КомитетАлександр Бастрыкин

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