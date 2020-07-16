Шествие «Бессмертного полка» 26 июля не состоится
Шествие "Бессмертного полка" 26 июля не состоится из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявили в четверг в пресс-службе "Бессмертного полка России".
Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертного полка», которое ранее было перенесено с мая на 26 июля, может вновь поменять даты своего проведения из-за коронавируса и жары в ряде регионов. В качестве одной из возможных дат называлось 2 сентября.
"Заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране", - говорится в сообщении пресс-службы организации, которое приводит агентство РИА Новости.
Ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире НСН заявил, что никакой трагедии из-за возможного очередного переноса не случится. Главное, как подчеркнул социолог, спасти жизни и здоровье людей.
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