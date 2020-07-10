Организаторы «Бессмертного полка» задумались о его переносе на осень
Организаторы шествия «Бессмертный полк» рассматривают возможность переноса акции, которая предварительно запланирована на 26 июля, на осень. Об этом, ссылаясь на собственный источник, сообщает Интерфакс. Отмечается, что перенос акции позволит провести её в более комфортных погодных условиях – участникам шествия не придётся долго находиться на жаре.
Между тем, в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» заявили, что окончательного решения о проведении акции еще не принято. При этом, там уточнили, что технически все регионы РФ готовы к проведению «Бессмертного полка, однако многое будет зависеть от складывающейся эпидситуации.
Ранее стало известно, что марш «Бессмертного полка» в России состоится в день Военно-морского флота — 26 июля. Об этом в конце мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. При этом, глава государства поручил оценить риски и в случае необходимости перенести шествие на более позднюю дату,
В ходе того же совещания Путин распорядился провести парад по случаю 75-летия побед в Великой Отечественой войне 24 июня. Президент РФ отдал Шойгу приказ о начале подготовки к мероприятию с соблюдением максимальных мер безопасности.
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