Школьника засосало в трубу московского аквапарка, пока спасатель спал

Инцидент произошел в минувший вторник, 21 января. Мать ребенка рассказала, что ее сына накрыла большая волна, после чего засосало в слив. Школьник не смог выбраться самостоятельно, к счастью, обошлось без трагических последствий.

Мальчик отделался испугом и царапинами. Как сообщает РЕН ТВ, опасный инцидент в прямом смысле этого слова проспал спасатель аквапарка – мужчина задремал на своем рабочем месте.

При этом буквально на днях предположительно в том же аквапарке произошел аналогичный инцидент, когда в сливную трубу засосало ногу 4-летней девочки. Ее успели вытащить из воды родители, передает Газета.ру

