Школьника засосало в трубу московского аквапарка, пока спасатель спал
В одном из московских аквапарков девятилетний мальчик едва не погиб из-за того, что его засосало в трубу бассейна.
Инцидент произошел в минувший вторник, 21 января. Мать ребенка рассказала, что ее сына накрыла большая волна, после чего засосало в слив. Школьник не смог выбраться самостоятельно, к счастью, обошлось без трагических последствий.
Мальчик отделался испугом и царапинами. Как сообщает РЕН ТВ, опасный инцидент в прямом смысле этого слова проспал спасатель аквапарка – мужчина задремал на своем рабочем месте.
При этом буквально на днях предположительно в том же аквапарке произошел аналогичный инцидент, когда в сливную трубу засосало ногу 4-летней девочки. Ее успели вытащить из воды родители, передает Газета.ру
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