Шесть жителей Южно-Сахалинска незаконно зарегистрировали 3,5 тысячи мигрантов
Шесть местных жителей в Южно-Сахалинске стали фигурантами уголовного дела после того, как незаконно легализовали на территории РФ тысячи иностранных граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно версии следствия, в январе 2018 года один из злоумышленников в столице региона вовлек в криминальную деятельность пятерых владельцев недвижимости. Отмечается, что их жилье было использовано для постановки иностранцев на миграционный учет. Сообщники за деньги заключали с мигрантами договоры на выполнение определенных работ. В документах говорилось, что клиенты будут проживать в жилых помещениях и трудиться в определенных организациях.
При этом на самом деле у принимающей стороны не было намерения предоставлять им жилье и выступать в качестве их работодателей. С февраля 2018 по декабрь 2022 года обвиняемые организовали незаконное пребывание на территории РФ свыше 3,5 тысячи иностранных граждан.
Расследование уголовного дела направили в Южно-Сахалинский городской суд.
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях три законопроекта, которые предусматривают введение в отношении мигрантов, не имеющих права законного нахождения в России, режима высылки. Новый режим дополнит уже действующие в стране депортацию и административное выдворение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru