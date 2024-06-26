Шесть тонн продукции, способной вызвать ботулизм, изъяли в Петербурге

По его словам, все декларации о соответствии продукции ООО «Савон-К» были прекращены, находиться в обороте такая продукция не может. Ивуленок подчеркнул, что от года к году в городе были единичные случаи регистрации ботулизма, которые всегда были связаны с бытовыми случаями отравления.

Ранее сообщалось, что в Москве 177 человек были выписаны из больниц после массового отравления салатами с фасолью из доставки и лечения ботулизма, передает «Радиоточка НСН».

