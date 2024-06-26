Шесть тонн продукции, способной вызвать ботулизм, изъяли в Петербурге
Около шести тонн пищевой продукции от производителя ООО «Савон-К», которая способна вызвать ботулизм, изъяли из оборота в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Петербургу Игорь Ивуленок, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, все декларации о соответствии продукции ООО «Савон-К» были прекращены, находиться в обороте такая продукция не может. Ивуленок подчеркнул, что от года к году в городе были единичные случаи регистрации ботулизма, которые всегда были связаны с бытовыми случаями отравления.
Ранее сообщалось, что в Москве 177 человек были выписаны из больниц после массового отравления салатами с фасолью из доставки и лечения ботулизма, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru