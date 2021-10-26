Шесть студентов Высшей школы «Останкино» отчислили за лайки в Instagram
Нескольких студентов «Высшей школы "Останкино"» отчислили за лайки под комментарием в Instagram с критикой учебного заведения. Об этом сообщает Ura.ru.
Как рассказала агентству одна из отчисленных студенток Алиса Тимченко, она лайкнула комментарий, в котором критиковали решение школы приостановить занятия из-за введения COVID-ограничений. Девушка отметила, что при этом студенты должны были полностью оплатить учебу, и перерасчет не планировался. По словам Тимченко, из 12 оплаченных занятий учебное заведение проводит только 9-10 в месяц.
Со страницы школы в Instagram девушке ответили, что она поддержала «абсолютно отвратительный комментарий о школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного». Всего из-за лайков в соцсетях отчислили шесть человек.
«Мне сказали, что учредитель позвонил и предупредил, чтобы этих людей отчислили и больше не пускали. С руководством, учебной частью и директором мне не дали поговорить», — рассказала студентка.
Тимченко подчеркнула, что отчисленные готовы добиваться справедливости в суде.
Руководитель мастерской факультета режиссуры МИТРО и Высших режиссерских курсов «Высшей школы "Останкино"» Дмитрий Астрахан в беседе с Ura.ru назвал инцидент нелепым недоразумением.
«Отчислять за лайк нельзя, нужно разобраться. Я не знаю, что там точно произошло», — подчеркнул Астрахан.
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