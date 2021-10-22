Российским вузам предложили перевести студентов на удаленку
Вузы России могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу на время нерабочих дней. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», — цитирует главу ведомства пресс-служба Минобрнауки.
При этом вузам необходимо обеспечить учащихся методическими материалами, а преподавателям — наладить систему проверок выполненных заданий.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Мера необходима для борьбы с распространением коронавируса. При этом регионы с трудной эпидемиологической обстановкой могут ввести нерабочие дни раньше либо продлить после 7 ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru