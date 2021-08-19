Шесть сетей аптек присоединились к программе «Миллион призов»

К программе «Миллион призов» присоединились столичные аптеки. Информация об этом размещена на официальном сайте мэра Москвы. Акцию «#ВыбираемВместе» поддержали 6 сетей аптек. Участники, которые выиграли призовые баллы, смогут использовать их при покупке лекарств, косметики, разных медицинских изделий.

Победителям акции достанется денежное вознаграждение. Они получат от 10 до 100 тысяч баллов (один балл равен одному рублю), которые можно будет обменять на покупки у партнеров программы – различных магазинов, кафе, ресторанов или пожертвовать на благотворительность. Также среди участников акции разыграют автомобили и однокомнатные квартиры в Москве.

Чтобы присоединиться к акции «#ВыбираемВместе» программы «Миллион призов», необходимо зарегистрироваться и принять участие в онлайн-голосовании. Оно пройдет с 17 по 19 сентября. Проголосовать таким образом могут москвичи, которым на момент голосования исполнится 18 лет и у которых есть полная учетная запись на mos.ru.

Ранее стало известно, что Россия занимает 111 место в мире по вакцинации. Наша страна находится во второй сотне среди государств с маленьким процентом привитых от коронавируса. Об этом рассказал педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус. По его словам, это исключительно грустная ситуация, при том, что вакцина доступна, она одна из лучших в мире. Также он высказался против призов и подарков за вакцинацию.

«Это, к сожалению, наша с вами проблема, которую надо решать. И вовсе не заставляющими мерами», - сказал врач.







