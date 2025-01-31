Шесть семей вернулись в Россию из Сирии

Шесть семей с детьми вернулись в Россию из Сирии при содействии аппарата детского омбудсмена, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она уточнила, что в пятницу 16 граждан России, включая взрослых и детей, были доставлены в Россию на борту министерства обороны.

Омбудсмен Львова-Белова сообщила о выплатах для 424 пострадавших детей

Омбудсмен добавила, что возвращение граждан произошло благодаря усилиям аппарата детского омбудсмена, который обеспечил организацию этого процесса. Семьи были выведены из Сирийской Арабской Республики в рамках гуманитарной операции.

Возвращение россиян состоялось на фоне ухудшающейся обстановки в Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего президент Башар Асад оставил свой пост и покинул страну, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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