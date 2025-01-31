Шесть семей вернулись в Россию из Сирии
Шесть семей с детьми вернулись в Россию из Сирии при содействии аппарата детского омбудсмена, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Она уточнила, что в пятницу 16 граждан России, включая взрослых и детей, были доставлены в Россию на борту министерства обороны.
Омбудсмен добавила, что возвращение граждан произошло благодаря усилиям аппарата детского омбудсмена, который обеспечил организацию этого процесса. Семьи были выведены из Сирийской Арабской Республики в рамках гуманитарной операции.
Возвращение россиян состоялось на фоне ухудшающейся обстановки в Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего президент Башар Асад оставил свой пост и покинул страну, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Безруков и Урсуляк получили главные призы «Золотого орла» за 2024 год
- Шесть семей вернулись в Россию из Сирии
- МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России
- Владимир Грамматиков признан лучшим режиссером премии «Золотой орел»
- «Воздух» признан лучшим игровым фильмом премии «Золотой орел»
- Фильм «Любовь Советского Союза» победил на премии «Золотой орел»
- Родителей мигрантов накажут за неудачные экзамены детей по русскому языку
- Матери-героини будут получать ежемесячную выплату в 72,4 тысячи рублей
- США с 1 февраля введут пошлины на поставки из Канады, КНР и Мексики
- Суд в Москве запретил Google вести разбирательства в Калифорнии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru