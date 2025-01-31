Шесть семей вернулись в Россию из Сирии

Шесть семей с детьми вернулись в Россию из Сирии при содействии аппарата детского омбудсмена, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она уточнила, что в пятницу 16 граждан России, включая взрослых и детей, были доставлены в Россию на борту министерства обороны.