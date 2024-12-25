Омбудсмен Львова-Белова сообщила о выплатах для 424 пострадавших детей
424 ребенка, пострадавших от агрессии Украины, получили единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«В настоящий момент 424 ребенка эту помощь получили. И мы, к сожалению, видим, что принятие этого указа было очень своевременным», — сказала она.
Эти средства предоставляются семьям, в которых дети до 18 лет понесли увечья в результате конфликта.
В ноябре Украина при посредничестве Катара передала России двоих детей для воссоединения с семьями. Церемония состоялась в посольстве Катара в Москве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru