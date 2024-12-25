Омбудсмен Львова-Белова сообщила о выплатах для 424 пострадавших детей

424 ребенка, пострадавших от агрессии Украины, получили единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В настоящий момент 424 ребенка эту помощь получили. И мы, к сожалению, видим, что принятие этого указа было очень своевременным», — сказала она.