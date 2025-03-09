Шесть россиян стали лотерейными мультимиллионерами в праздничные выходные
Шестеро жителей России стали мультимиллионерами с выигрышем по 16,6 млн рублей по итогам розыгрыша лотереи «Мечталлион» к 8 Марта, ещё 17 участников выиграли по 1 млн рублей. Об этом сообщает RT.
Суперприз лотереи «Мечталлион» достался участникам, купившим билеты в Нижнем Новгороде, Калмыкии, Якутии, Краснодарском крае и через приложение. Миллионерами же стали жители Дагестана, Забайкальского края, Волгоградской, Кировской, Омской, Тюменской, Свердловской областей, а также в онлайн-формате.
Всего в праздничном тираже, приуроченном к 8 Марта, было разыграно 1 477 264 выигрышных билета на общую сумму более 285 миллионов рублей.
Ранее на этой неделе житель Московской области выиграл более 285 млн рублей в игре «Охота», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru