Житель Подмосковья выиграл в лотерею более 285 млн рублей

Житель Московской области выиграл более 285 млн рублей в игре «Охота». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распространителя государственных лотерей «Столото».

Отмечается, что суперприз в 285 280 449 рублей разыграли 31 января.

«Победителем стал житель Московской области Александр, купивший билет всего за 150 рублей в рядовой розничной точке продаж... который в тот день отправился на рынок в подмосковное Орехово-Зуево», - сообщили в «Столото».

По словам победителя, он приобрел билет в третий раз и стал обладателем суперприза. Мужчина угадал по четыре числа в обоих полях билета игры: 12, 13, 15, 20 в первом числовом поле, 5, 7, 8 и 14 - во втором.

Александр планирует вложить часть выигрыша в открытие бизнеса, а также хочет купить автомобиль для дочери.

Ранее в США житель города Вирджиния-Бич выиграл $100 тысяч в мгновенной лотерее, пишет 360.ru.

