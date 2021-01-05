Шесть человек отравились угарным газом в Саратове
В Саратове ведется проверка после того, как были госпитализированы четверо детей и двое взрослых с признаками отравления угарным газом, сообщает региональное управление СК РФ.
По предварительным данным, вечером 4 января в квартире жилого дома по 5-му Динамовскому проезду работала газовая колонка, когда женщины 32 и 25 лет, искупав двоих детей в ванной, подготовили к купанию третьего, однако почувствовали ухудшение самочувствия.
Хозяйка квартиры вызвала медиков, пострадавших госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения, среди них - четверо детей от 10 месяцев до 13 лет.
Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее в Крыму молодой отец задушил полуторагодовалую дочь за то, что она громко плакала. Об этом он сам сознался следователям. Сначала 23-летний мужчина и его жена говорили, что девочка погибла от отравления угарным газом из-за неисправной печки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru