В Крыму мужчина задушил своего ребенка шнурком от крестика

В Крыму молодой отец задушил полуторагодовалую дочь за то, что она громко плакала. Об этом он сам сознался следователям.

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Труп ребенка нашли 3 января. Сначала 23-летний мужчина и его жена говорили, что девочка погибла от отравления угарным газом из-за неисправной печки. Однако экспертиза показала, что ребенок умер от удушения. После этого мужчина оформил явку с повинной.

Согласно данным следствия, мужчина выпивал спиртное, а дочь мешала ему громким плачем. Он ставил ребенка в угол, избивал, а в роковой вечер несколько поднял дочь за шнурок нательного крестика.

Следствие готовится предъявить мужчине обвинение в убийстве, планирует дать оценку обстановке в этой семье в целом, а также проверить работу служб профилактики.

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ФОТО: pxhere.com
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