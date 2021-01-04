В Крыму мужчина задушил своего ребенка шнурком от крестика

Труп ребенка нашли 3 января. Сначала 23-летний мужчина и его жена говорили, что девочка погибла от отравления угарным газом из-за неисправной печки. Однако экспертиза показала, что ребенок умер от удушения. После этого мужчина оформил явку с повинной.



Согласно данным следствия, мужчина выпивал спиртное, а дочь мешала ему громким плачем. Он ставил ребенка в угол, избивал, а в роковой вечер несколько поднял дочь за шнурок нательного крестика.



Следствие готовится предъявить мужчине обвинение в убийстве, планирует дать оценку обстановке в этой семье в целом, а также проверить работу служб профилактики.

