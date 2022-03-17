Шереметьево и Домодедово отменили масочный режим

Крупнейшие московские аэропорты Домодедово и Шереметьево объявили об отмене масочного режима на своей территории. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее обязательное ношение масок отменили в Москве и Подмосковье, а также в Ивановской области и части других российских регионов.

Отмену масок в РФ связали с падением заболеваемости коронавирусом. Отмена масочного режима в Москве обусловлена тем, что большая часть жителей столицы имеет антитела к коронавирусной инфекции, но лицам без иммунитета стоит продолжать носить маски, рассказал ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал решение московских властей отменить масочный режим.

