Схему московского метро перевели на китайский язык
Схему московского метрополитена перевели на китайский язык, ее будут показывать на интерактивных экранах в вагонах современных поездов в ближайшее время, сообщил заммэра Максим Ликсутов.
Об этом он рассказал на церемонии запуска тематического поезда, приуроченного к китайскому Новому году.
На интерактивных экранах будет отдельный раздел, переключиться на китайский язык и построить свои маршруты для гостей из КНР и тех, кто интересуется китайским языком.
Ранее стало известно, что две новых станции появятся к 2032 году на севере Сокольнической линии, ее продлят в Ярославский район (СВАО), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru