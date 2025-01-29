Схему московского метро перевели на китайский язык

Схему московского метрополитена перевели на китайский язык, ее будут показывать на интерактивных экранах в вагонах современных поездов в ближайшее время, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Об этом он рассказал на церемонии запуска тематического поезда, приуроченного к китайскому Новому году.