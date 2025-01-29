Схему московского метро перевели на китайский язык

Схему московского метрополитена перевели на китайский язык, ее будут показывать на интерактивных экранах в вагонах современных поездов в ближайшее время, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Об этом он рассказал на церемонии запуска тематического поезда, приуроченного к китайскому Новому году.

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На интерактивных экранах будет отдельный раздел, переключиться на китайский язык и построить свои маршруты для гостей из КНР и тех, кто интересуется китайским языком.

Ранее стало известно, что две новых станции появятся к 2032 году на севере Сокольнической линии, ее продлят в Ярославский район (СВАО), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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