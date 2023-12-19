Шеф-повар Сипугин посоветовал добавлять в оливье сельдерей

Он посоветовал использовать для приготовления более легкие ингредиенты. По его словам, богатая калием свежая зелень уменьшит количество задерживаемой после застолья жидкости.

Из ингредиентов шеф-повар призвал использовать куриную грудку, картофель, сельдерей, яйца, греческий йогурт, шпинат, петрушку и лимонный сук.

«Курицу положить в подсоленную кипящую воду, дать закипеть и снять, накрыв крышкой», - цитирует Сипугина «Газета.Ru».

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне потратят на празднование Нового года более 50 тысяч рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

