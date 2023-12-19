В России может подорожать новогодняя «Селедка под шубой»
Традиционное блюдо на новогоднем столе у россиян, «Селедка под шубой», может подорожать, сообщает «Коммерсант».
Это связано с уменьшением импорта рыбы и снижением вылова. Крупный переработчик рыбы «Балтийский берег» направил ритейлерам письмо, в котором говорится о том, что в декабре цены на продукцию из филе сельди вырастут на 10% из-за дефицита и удорожания сырья.
По данным одного из ритейлеров, практически все переработчики сельди заявили о повышении цен на уровне 10%. Как заявили в Рыбном союзе, импорт сельди на фоне изменения логистики и скачка курса валюты не восстановился, а вылов на Дальнем Востоке снизился.
Ранее сообщалось, что 39 процентов россиян хотят видеть на новогоднем столе «Оливье», «Селедку под шубой», бутерброды с красной рыбой и икрой, холодец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru