В России может подорожать новогодняя «Селедка под шубой»

Это связано с уменьшением импорта рыбы и снижением вылова. Крупный переработчик рыбы «Балтийский берег» направил ритейлерам письмо, в котором говорится о том, что в декабре цены на продукцию из филе сельди вырастут на 10% из-за дефицита и удорожания сырья.

По данным одного из ритейлеров, практически все переработчики сельди заявили о повышении цен на уровне 10%. Как заявили в Рыбном союзе, импорт сельди на фоне изменения логистики и скачка курса валюты не восстановился, а вылов на Дальнем Востоке снизился.

Ранее сообщалось, что 39 процентов россиян хотят видеть на новогоднем столе «Оливье», «Селедку под шубой», бутерброды с красной рыбой и икрой, холодец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

