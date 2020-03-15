Украинский шеф-повар рассказал об ошибке хозяек в приготовлении борща

Шеф-повар Антон Самойлов указал на ошибку, которая чаще всего портит борщ, приготовленный дома, пишет издание «Днепропетровская панорама».

Самойлов утверждают, что обычно хозяйки добавляют в домашний борщ зажарку. По его мнению, это – главная ошибка, потому что потом борщ становится излишне жирным, его вкус портится. Также поджаренные овощи могут придать ненужную горечь, что убьет блюдо.

«Если сделать богатую зажарку, а потом добавить ее в не менее богатый мясной бульон — получится катастрофа. Для наглядности просто представьте, что вы решили поджарить сало, и для этого смазали сковороду маслом», — цитируют «Известия» Самойлова.