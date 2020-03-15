Украинский шеф-повар рассказал об ошибке хозяек в приготовлении борща
Шеф-повар Антон Самойлов указал на ошибку, которая чаще всего портит борщ, приготовленный дома, пишет издание «Днепропетровская панорама».
Самойлов утверждают, что обычно хозяйки добавляют в домашний борщ зажарку. По его мнению, это – главная ошибка, потому что потом борщ становится излишне жирным, его вкус портится. Также поджаренные овощи могут придать ненужную горечь, что убьет блюдо.
«Если сделать богатую зажарку, а потом добавить ее в не менее богатый мясной бульон — получится катастрофа. Для наглядности просто представьте, что вы решили поджарить сало, и для этого смазали сковороду маслом», — цитируют «Известия» Самойлова.
По словам повара, вернуть вкус испорченному борщу не смогут ни соусы, ни заправки, ни приправы.
Ранее шеф-повар и ресторатор Алексей Зимин в интервью НСН напомнил историю борща. Он заявил, что борщ столетиями является общеславянским достоянием.
«Это общеславянское достояние. Это в такой "седой" древности возникло, что не было еще такого разделения народов, как сейчас. Во-вторых, сохранение борща на территории Польши и Литвы в качестве самостоятельного блюда, тоже вполне это подтверждает», - сказал эксперт.
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