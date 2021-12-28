Шеф-повар рассказал о правильной закуске к крепкому алкоголю

«Здесь вступают в дело ферменты, которые содержатся в природных компонентах, таких как квашеная капуста, моченые яблоки, соленые огурцы», — отметил Данко в беседе с «Радио 1». Он подчеркнул, что водку можно запивать.

Эксперт качества пищевых технологий также напомнил, что во время застолий стоит сократить количество жирной пищи и углеводов.

Ранее заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов предупредил россиян об вреде пиротехники для слуха и зрения.

