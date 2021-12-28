Шеф-повар рассказал о правильной закуске к крепкому алкоголю

Закусывать крепкие спиртные напитки соленым огурцом не только традиция, но и единственно верный вариант. Таким мнением поделился эксперт качества пищевых технологий, шеф-повар Евгений Данко.

Шеф-повар объяснил, что в качестве закуски к крепкому алкоголю подойдут продукты, ферменты которых нейтрализуют выпитый спирт.

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«Здесь вступают в дело ферменты, которые содержатся в природных компонентах, таких как квашеная капуста, моченые яблоки, соленые огурцы», — отметил Данко в беседе с «Радио 1». Он подчеркнул, что водку можно запивать.

Эксперт качества пищевых технологий также напомнил, что во время застолий стоит сократить количество жирной пищи и углеводов.

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Фото: pixabay.com
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