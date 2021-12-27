Врач рассказала, какие игрушки опасно дарить детям на Новый год
Настольные игры и конструкторы с мелкими деталями могут быть опасны для детей до трех-пяти лет, так как они могут случайно проглотить деталь. Об этом врач-терапевт Ангелина Ярцева рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».
По ее словам, очень часто врачи собирают большую коллекцию деталей, которые застряли у детей в частях тела. Медик отметила, что для детей до трех–пяти лет игрушки следует выбирать без мелких деталей и химических красителей.
Также детям до трех лет нежелательно дарить плюшевые игрушки с натуральным мехом, потому что такой материал является аллергеном. Врач подчеркнула, что маленькие дети любят пробовать что-то на вкус, а волоски от игрушек могут застрять о рту.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина ранее в пресс-центре НСН отмечала, что зачастую зарубежные игрушки можно купить дешевле, так как на российские распространяются дополнительные таможенные пошлины.
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