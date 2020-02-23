Шеф-повар назвал главные мужские блюда перед 23 февраля
Главное «мужское» блюдо на столе 23 февраля – мясо в разных видах. Мечта мужчин – вкусная и сытная еда, рассказал шеф-повар Антон Калер в интервью радио Sputnik.
Эксперт посоветовал готовить в «мужском стиле» с утра. Например, на завтрак заменить сосиски острыми колбасками, вместо глазуньи приготовить испанскую тортилью или сэндвич. Повар поделился рекомендациями по приготовлению.
«Сэндвич трехслойный, с куриной грудкой, с листьями салата, майонезом или творожным сыром, с жареным беконом. Также на завтрак можно сделать очень интересные омлеты: испанский омлет-тортилью, который готовят с картофелем, или сделать яичный мусс», – отметил Антон Кавер.
Шеф-повар напомнил. Что классическое мужское пристрастие в кулинарии – блюда из мяса. В первую очередь, стейки.
«Для мужчин самое лучшее – это вкусно приготовленный кусок мяса. Сейчас начинается сезон, когда можно уже выйти и на природу, и сделать вкусные шашлыки. Все, что приготовлено на открытом огне – это здорово. Если уходить в изысканную кухню, то, наверное, можно сделать что-нибудь из итальянской, например, равиоли, но не обычные, а с сырным соусом» - рекомендовал эксперт.
На десерт 23 февраля Антон Калер посоветовал для мужчин приготовить ромовую бабу или коньячные бисквиты «Пьяная вишня».
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