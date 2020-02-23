Шеф-повар назвал главные мужские блюда перед 23 февраля

Шеф-повар напомнил. Что классическое мужское пристрастие в кулинарии – блюда из мяса. В первую очередь, стейки.

«Для мужчин самое лучшее – это вкусно приготовленный кусок мяса. Сейчас начинается сезон, когда можно уже выйти и на природу, и сделать вкусные шашлыки. Все, что приготовлено на открытом огне – это здорово. Если уходить в изысканную кухню, то, наверное, можно сделать что-нибудь из итальянской, например, равиоли, но не обычные, а с сырным соусом» - рекомендовал эксперт.

На десерт 23 февраля Антон Калер посоветовал для мужчин приготовить ромовую бабу или коньячные бисквиты «Пьяная вишня».

Ранее певица Сати Казанова стала гостьей утреннего шоу на BEST FM. О том, почему нельзя есть мясо и какой смысл она вложила в свою новую песню, читайте только на НСН.

