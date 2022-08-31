Шеф-повар назвал крупы, в которых чаще всего заводятся насекомые

По его словам, это из-за неправильного хранения мошки появляются в рисе в течение месяца, и потом испорченную крупу можно только выкинуть.

«Промывать не надо... от мелких личинок не избавиться... Если завелись, то такой продукт выбрасывают», — подчеркнул эксперт.

Крюков добавил, что в группе риска также манка, пшено и гречиха, а если в помещении очень жарко, то личинки насекомых могут также завестись в муке, которая находится рядом с пораженной крупой.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что манная крупа является самой вредной, так как это не только высокоуглеводный, но и высокоглютеновый продукт, сообщает RT.