Шеф-повар назвал крупы, в которых чаще всего заводятся насекомые
Шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков заявил, что личинки насекомых чаще всего заводятся в рисе, сообщает NEWS.ru.
По его словам, это из-за неправильного хранения мошки появляются в рисе в течение месяца, и потом испорченную крупу можно только выкинуть.
«Промывать не надо... от мелких личинок не избавиться... Если завелись, то такой продукт выбрасывают», — подчеркнул эксперт.
Крюков добавил, что в группе риска также манка, пшено и гречиха, а если в помещении очень жарко, то личинки насекомых могут также завестись в муке, которая находится рядом с пораженной крупой.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что манная крупа является самой вредной, так как это не только высокоуглеводный, но и высокоглютеновый продукт, сообщает RT.
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