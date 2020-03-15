В России резко вырос спрос на крупы, консервы и макароны

В российских магазинах и службах доставки фиксируют скачок покупательского спроса на макароны, крупы и консервы, а также на предметы гигиены на фоне распространения коронавируса и падения курса рубля, сообщает ТАСС.

Так, повышение спроса на отдельные группы товаров зафиксировали в X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), «Ашан», «Лента», Metro Cash & Carry, а также онлайн-гипермаркет «Утконос» и онлайн-супермаркет «Перекресток.ру». Торговые сети увеличивают объемы поставок и площадей на складах и в торговых залах. Ретейлеры обещают не допустить пустых полок в магазинах.

В «Ленте» признали кратковременную нехватку товаров в одном из магазинов Москвы. Ее быстро устранили. В «Ашане» полупустые полки объяснили покупательским ажиотажем, но заверили, что «продуктов хватит всем».