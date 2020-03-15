В России резко вырос спрос на крупы, консервы и макароны
В российских магазинах и службах доставки фиксируют скачок покупательского спроса на макароны, крупы и консервы, а также на предметы гигиены на фоне распространения коронавируса и падения курса рубля, сообщает ТАСС.
Так, повышение спроса на отдельные группы товаров зафиксировали в X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), «Ашан», «Лента», Metro Cash & Carry, а также онлайн-гипермаркет «Утконос» и онлайн-супермаркет «Перекресток.ру». Торговые сети увеличивают объемы поставок и площадей на складах и в торговых залах. Ретейлеры обещают не допустить пустых полок в магазинах.
В «Ленте» признали кратковременную нехватку товаров в одном из магазинов Москвы. Ее быстро устранили. В «Ашане» полупустые полки объяснили покупательским ажиотажем, но заверили, что «продуктов хватит всем».
В Metro также выразили готовность работать в обстоятельствах повышенного спроса, как в новогодний период.
Торговая сеть «Командор» успела запастись продуктами первой необходимости, а также гигиеническими товарами. Здесь готовы удовлетворить спрос.
Отмечается, что 15 марта в соцсетях пользователи начали выкладывать фотографии пустых полок продовольственных магазинов с комментариями о дефиците товаров.
Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло на четыре человека и достигло 63.
Ранее ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН отметил панические настроения среди россиян из-за распространения коронавирусной инфекции.
«Главный показатель – смертность. Она при коронавирусе невелика. В Китае прогнозируют, что к лету не будет ни одного случая. А у нас психоз и паника из-за COVID-19 уже доходят до глупости, когда начинают скупать продукты. Думаю, перед координационным советом будет стоять задача сделать срез заболевания всей популяции россиян, чтобы определить масштабы бедствия», - заявил эксперт.
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