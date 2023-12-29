Шеф-повар Кацемба предложил заменить «Оливье» на итальянскую закуску

Шеф-повар бара Ginstitute в Москве Николай Кацемба заявил, что вместо салата «Оливье» новогодний стол можно украсить итальянской закуской «Капрезе с фермерской бураттой», сообщает Газета.Ru.

Салат оливье за год подорожал на 18%

По его словам, это отличный и очень простой итальянский салат, для приготовления которого потребуется два узбекских томата, фермерский сыр буратта, зелёный базилик, оливковое масло и бальзамик, а соль и перец можно будет добавить по вкусу.

«Режем томат произвольно, не мелко. Добавляем соль, перец, оливковое масло, выкладываем в центр тарелки буратту без рассола, вокруг томаты», - объяснил Кацемба.

Он добавил, что в финале всё следует полить бальзамик-кремом и украсить базиликом.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что для 16% россиян салат «Оливье» является самым надоевшим блюдом на Новый год, второе и третье места заняли крабовый салат и «Селёдка под шубой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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