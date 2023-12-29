Салат оливье за год подорожал на 18%

Стоимость салата оливье на семью из четырех человек в среднем по России за год выросла на 18% - на 84,7 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на «Руспродсоюз».

Отмечается, что в этом году стоимость новогоднего блюда на семью составила чуть больше 460 рублей. Учитывались цены на морковь, яйца, картофель, вареную колбасу, майонез, огурцы, лук и горошек.