Салат оливье за год подорожал на 18%
Стоимость салата оливье на семью из четырех человек в среднем по России за год выросла на 18% - на 84,7 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на «Руспродсоюз».
Отмечается, что в этом году стоимость новогоднего блюда на семью составила чуть больше 460 рублей. Учитывались цены на морковь, яйца, картофель, вареную колбасу, майонез, огурцы, лук и горошек.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила РИА Новости, что продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 8%. По ее данным, за текущий год удалось избежать роста цен на плодоовощную продукцию, в частности картофель, капусту, лук. Ниже инфляционного прогноза были и цены на макароны и муку.
Оливье остается главным блюдом Нового года, за него «проголосовали» 39% россиян, следует из опроса Россельхозбанка. Еще 33% голосов набирает традиционное блюдо - селедка под шубой. Бутерброды с икрой или рыбой выбрали 11% опрошенных. При этом 14% граждан отметили, что салатов будет недостаточно, они предпочитают запеченное мясо или птицу в новогоднюю ночь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru