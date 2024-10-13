Шеф-повар Ивлев заявил, что его не пустили на матч КХЛ
Российский шеф-повар и блогер Константин Ивлев заявил в соцсетях, что его с двухлетним ребенком не пустили на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Речь идет об игре между московским «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым», которая состоялась 12 октября в Москве. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «бело-голубых». Ивлев намеревался посетить матч и перед игрой провести автограф-сессию.
Однако шеф-повара не пустила служба безопасности. «Очень грустно, что эти неадекватные люди работают в клубе, за который я болею 50 лет», — отметил ресторатор.
Ранее с шефа Ивлева взыскали более 600 тысяч рублей через суд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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