Шеф-повар Ивлев заявил, что его не пустили на матч КХЛ

Российский шеф-повар и блогер Константин Ивлев заявил в соцсетях, что его с двухлетним ребенком не пустили на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Речь идет об игре между московским «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым», которая состоялась 12 октября в Москве. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «бело-голубых». Ивлев намеревался посетить матч и перед игрой провести автограф-сессию.

Однако шеф-повара не пустила служба безопасности. «Очень грустно, что эти неадекватные люди работают в клубе, за который я болею 50 лет», — отметил ресторатор.

Ранее с шефа Ивлева взыскали более 600 тысяч рублей через суд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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