Шеф-повар Ивлев выплатит почти 700 тысяч рублей по иску
Организовавшее фестиваль «Да, шеф» в Екатеринбурге агентство Graffin-event выиграло суд у шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева.
Агентство потребовало от фирмы Ивлева 664 тысячи рублей. По данным «Газеты.Ru», эту сумму компания шеф-повара задолжала за организацию фестиваля.
Телеведущий будет обязан выплатить компании-организатору всю требуемую сумму.
В сентябре 2023 года шеф-повар отсудил 3,5 миллиона рублей у фирмы «Мясницкий ряд» за использование его снимков на упаковках с сосисками. Ивлев договаривался лишь на фотосессию и видеоролики.
Ранее шеф-повар назвал салат оливье идеальным и незаменимым блюдом на новогоднем столе, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru