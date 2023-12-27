Шеф-повар Ивлев выплатит почти 700 тысяч рублей по иску

Агентство потребовало от фирмы Ивлева 664 тысячи рублей. По данным «Газеты.Ru», эту сумму компания шеф-повара задолжала за организацию фестиваля.

Телеведущий будет обязан выплатить компании-организатору всю требуемую сумму.

В сентябре 2023 года шеф-повар отсудил 3,5 миллиона рублей у фирмы «Мясницкий ряд» за использование его снимков на упаковках с сосисками. Ивлев договаривался лишь на фотосессию и видеоролики.

Ранее шеф-повар назвал салат оливье идеальным и незаменимым блюдом на новогоднем столе, отмечает «Радиоточка НСН».

