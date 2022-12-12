Милонов назвал уехавших из РФ граждан гомосексуалистами и проститутками

Граждан, которые уехали из России с начала спецоперации, можно назвать гомосексуалистами и проститутками, заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, пришло время придумать специальный термин для людей, которые покинули страну из-за СВО.

Путин об уехавших из РФ: они считают, что это не их страна

При этом Милонов отметил, что считает положительным тот момент, что все «негодяи» уехали из страны, такие люди «не имеют нации».

Ранее президент РФ Владимир Путин не стал давать оценок тем, кто покинул страну после начала специальной военной операции на Украине. На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека он предположил, что уехавшие не считают Россию своей родиной.

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ФОТО: https://vk.com/milonov
ТЕГИ:СпецоперацияВиталий Милонов
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