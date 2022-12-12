Милонов назвал уехавших из РФ граждан гомосексуалистами и проститутками

Граждан, которые уехали из России с начала спецоперации, можно назвать гомосексуалистами и проститутками, заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, пришло время придумать специальный термин для людей, которые покинули страну из-за СВО.