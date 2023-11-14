«Другой вкус!»: Кремлевский шеф-повар назвал Санкт-Петербург кулинарной столицей

«Я согласен с этим, хороший город, много хороших ресторанов. Москве всегда было больше уделено внимания и по кулинарии, и по мишленовским звездам, но я знаю, как эти звезды получали. Я надеюсь, Питер это звание получил заслуженно, по отзывам туристов города. Я бывал в новых ресторанах русской кухни в городе, они пользуются именно северной ягодой, олениной, лосятиной, рыбу хорошую берут – это абсолютно другой вкус. Есть лосось, выращенный из комбикорма, а есть дикий лосось, это разные вещи и по вкусу, и по цене. Сама рыба просто золотая. Ягода тоже настоящая. Это очень важно сегодня в кулинарии. Уровень кухни сегодня очень упал, потому что хозяева начинают экономить на продуктах, а в кулинарии самое главное - это свежесть продукта и его натуральность», - отметил он.

Также кремлевский шеф признался, что его поразила кухня Перми и Новосибирска.

«Меня, например, удивила кухня в Перми – посикунчики их, пироги пермские с мясом, картофелем, луком и овощами. Я удивился, когда приехал к ним в гости. Я сначала даже не понял, что это, но такая вкуснота! Хорошая кухня еще в Новосибирске, там тоже много ягод, травки натуральной, папоротник. Получается просто удивительное сочетание. На Черном море у нас барабулька замечательная в сезон, на Дальнем Востоке – крабы, каждый регион что-то такое имеет свое», - заключил собеседник НСН.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил «Радиоточке НСН», что выбрать одну кулинарную столицу России не получится, так как в каждом городе есть свои особенности и шедевры.

