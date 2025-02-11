Путин призвал Шапшу увеличить количество врачей в Калужской области
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой Калужской области Владиславом Шапшой обратил его внимание на необходимость увеличить количество врачей в регионе.
«Думаю, вы знаете об этом, – количество врачей на определенное количество населения надо увеличивать», - сказал президент.
Шапша согласился с тем, что это – «важнейший вопрос». Губернатор также доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона. Шапша обратил внимание, что в Обнинском филиале Московского инженерно-физического университета и Калужском государственном университете были открыты две медицинские кафедры: ядерной медицины и общей медицины.
Ранее Владимир Путин заявлял, что важно готовить квалифицированные кадры в медицине и совершенствовать деятельность профильных вузов и колледжей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач Решетун заявил о риске передачи инфекций через кальян
- Мишустин: Производительность труда в РФ к 2030 году вырастет на 20%
- Цивилева: Индексация военных пенсий распространится и на вдов военных
- Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородской областью
- МВД: В России незаконно находятся более 95 тысяч иностранцев
- Жительницу Санкт-Петербурга обвинили в оскорблении чувств верующих
- АТОР: Отдохнуть летом за 200 тысяч рублей на семью можно в Анапе и на Пхукете
- Машрутка врезалась в столб в центре Самары
- В СВР заявили, что Украина готовит нападения на российскую оппозицию за рубежом
- Путин призвал Шапшу увеличить количество врачей в Калужской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru