Путин призвал Шапшу увеличить количество врачей в Калужской области

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой Калужской области Владиславом Шапшой обратил его внимание на необходимость увеличить количество врачей в регионе.

«Думаю, вы знаете об этом, – количество врачей на определенное количество населения надо увеличивать», - сказал президент.

Шапша согласился с тем, что это – «важнейший вопрос». Губернатор также доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона. Шапша обратил внимание, что в Обнинском филиале Московского инженерно-физического университета и Калужском государственном университете были открыты две медицинские кафедры: ядерной медицины и общей медицины.

Ранее Владимир Путин заявлял, что важно готовить квалифицированные кадры в медицине и совершенствовать деятельность профильных вузов и колледжей, передает «Радиоточка НСН».

