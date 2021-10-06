«Шантаж». Правозащитник рассказала о хитрости «Яндекс.Такси»

Агрегаторы принуждают пассажиров добровольно отказаться от закона о защите прав потребителей при скачивании приложения такси, заявила правозащитник в сфере легкового такси Общества Синих ведерок Елена Гращенкова в пресс-центре НСН.

«Единственное препятствие, которое сегодня мешает пассажирам такси по умолчанию воспользоваться всеми благами, которое гарантировано сегодня российским законодательством, это галочка, которую ставят под приложением «Яндекс. Такси». Когда пассажир скачивает приложения агрегатора, ему предлагается поставить галочку, то есть, подписать лицензионное соглашение. В нем сказано, что, если вы приняли наши услугу, мы ни за что нести ответственности не будем. У пассажира нет никакой альтернативы. Получается, что эта галочка – своеобразный шантаж, они принуждают граждан добровольно отказаться от закона о защите прав потребителя», - объяснила Гращенкова.

Медицинский контроль водителей такси является формальной процедурой, а зачастую не проводится вообще, заявил ранее член общественного совета Минтранса России Андрей Попков в пресс-центре НСН.

