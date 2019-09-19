Шансы есть. Объявлено об улучшении состояния Заворотнюк

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова сообщила о положительных изменениях в состоянии артистки. Как сообщает МК, Потапова передала друзьям звезды сериала «Моя прекрасная няня», что есть «немаленькие» шансы на её выздоровление. По словам директора, близкие Анастасии не выдают информацию, чтобы «не сглазить ситуацию».

Как пишут «Дни.ру», врачи сумели подобрать артистке нужное лечение. В первую очередь, применяются антибактериальная терапия и меры по коррекции отёка мозга, сообщает телеграм-канал Mash. По неподтверждённым данным, Заворотнюк вышла из комы.

Ранее стало известно о том, что актриса больна раком мозга. Диагноз ей поставили ещё зимой, однако информация об этом не появлялась в СМИ. На прошлой неделе появились сообщения, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.