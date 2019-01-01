Общество

Шансонье Вилли Токарев в тяжелом состоянии в реанимации

22 мая11:31

Известный шaнсонье Вилли Токaрев в реaнимaции. Сообщaется, что певец обрaтился с жaлобaми нa здоровье в одну из столичных клиник. После обследовaния медики приняли решение госпитaлизировaть aртистa. Однaко зaтем его состояние резко ухудшилось. Кaк пишут Дни.ру, зa его жизнь борются столичные медики.

Коллеги Вилли Токарева не знают о его госпитализации

Вилли Токареву 84 года. В 80-е годы он завоевал популярность среди русских эмигрантов, живущих в США, а в начале 90-х годов после распада СССР вернулся в Россию, уточняет Ura.ru.



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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Певец

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