Коллеги Вилли Токарева не знают о его госпитализации

Коллега шансонье Вилли Токарева Владислав Медяник (Слава Медяник) ничего не знает о его госпитализации. Об этом он сообщил в эфире НСН.

«Мне уже звонили по этому поводу. Я ничего не слышал о том, что он госпитализирован», – сказал НСН Медяник.

Ранее СМИ сообщили, что 84-летний Вилли Токарев попал в больницу в Москве. Отмечалось, что исполнитель находится в тяжелом состоянии в реабилитации. Позже представительница шансонье заявила «Пятому каналу», что о госпитализации Токарева узнала от журналистов.

Вилли Токарев родился в 1934 году в Адыгее. Он уехал в США в возрасте 40 лет, где выступал в ресторанах в самом известном русскоязычном районе США Брайтон-Бич. Там его называли «почетным евреем Брайтона». В 2005 году Токарев вернулся на родину и стал жить в Москве. В 2006 году он стал почетным жителем Таганског района столицы. За всю карьеру исполнитель выпустил более 50 альбомов.

