Шамсутдинов попросил прощения за расстрел сослуживцев

Адвокат срочника Руслан Нагиев подтвердил подлинность этого письма, сообщает Ura.ru.

В письме Шамсутдинов объяснил, что у него не было выбора, поскольку он не мог дальше терпеть издевательства. По словам солдата, он «не ожидал, что попадет в такой ад». Он также признался, что только «начинает осознавать, сколько горя принес людям, и сломал свою жизнь».

ЧП произошло 25 октября в воинской части под Читой. Вагай Шамсутдинов расстрелял десять человек. Восемь солдат и офицеров погибли на месте, двое — тяжело ранены. Адвокаты настаивают, что причиной поступка Шамсутдинова стала дедовщина.

Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин в эфире НСН рассказал, что солдаты бегут из частей из-за дела Шамсутдинова.



