Шамсутдинов попросил прощения за расстрел сослуживцев
Расстрелявший восьмерых сослуживцев в Забайкалье тюменский солдат Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у родственников погибших. Об этом он сообщил в письме, опубликованном в соцсетях.
Адвокат срочника Руслан Нагиев подтвердил подлинность этого письма, сообщает Ura.ru.
В письме Шамсутдинов объяснил, что у него не было выбора, поскольку он не мог дальше терпеть издевательства. По словам солдата, он «не ожидал, что попадет в такой ад». Он также признался, что только «начинает осознавать, сколько горя принес людям, и сломал свою жизнь».
ЧП произошло 25 октября в воинской части под Читой. Вагай Шамсутдинов расстрелял десять человек. Восемь солдат и офицеров погибли на месте, двое — тяжело ранены. Адвокаты настаивают, что причиной поступка Шамсутдинова стала дедовщина.
Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин в эфире НСН рассказал, что солдаты бегут из частей из-за дела Шамсутдинова.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Шамсутдинов попросил прощения за расстрел сослуживцев
- Жириновский объяснил, почему обозвал москвичей крепостными и холопами
- Всемирный банк рассказал о темпах роста российской экономики в 2020 году
- Авиаэксперты усомнились в неисправности рухнувшего в Иране Boeing 737
- Две ракеты разорвались в «зеленой зоне» Багдада