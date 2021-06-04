Шамсутдинов этапирован в тюменскую колонию
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, осужденный на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края, этапирован в ИК № 2 в Тюмени.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.
Ранее апелляционный военный суд признал законным приговор Шамсутдинову, в результате приговор Второго восточного окружного военного суда вступил в силу 21 апреля.
Трагедия произошла в воинской части в Забайкальском крае в октябре 2019 года. 20-летний срочник Шамсутдинов из Тюменской области расстрелял своих сослуживцев. Жертвами стали восемь человек, ещё двое были ранены, передаёт Ura.ru.
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