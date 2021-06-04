Шамсутдинов этапирован в тюменскую колонию

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, осужденный на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края, этапирован в ИК № 2 в Тюмени.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.