Неоправданная жестокость. «Солдатские матери» назвали приговор Шамсутдинову заказным
Глава Союза комитетов солдатских матерей России в эфире НСН заявила, что приговор Шамсутдинову является несправедливым, а действия рядового обоснованы «офицерским издевательством».
К 24,5 годам колонии строгого режима военный суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова за убийство восьми человек в войсковой части в Забайкалье. Ранее прокурор просил для него 25 лет заключения.
Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в эфире НСН назвала приговор Шамсутдинову неоправданной жестокостью.
«Приговор, безусловно, заказной. Военные судьи абсолютно несамостоятельны в этой истории. Они прекрасно понимают, чем был вызван такой поступок солдата. Это не то, что несправедливо, это ни с чем не сравнимая жестокость. Надеюсь, это можно будет обжаловать, мы будем, если надо, помогать. Потому что человек, который не имел другого способа отстоять свое человеческое достоинство, был вынужден действовать так жестоко. Но наказание – у нас серийным убийцам столько не дают. А тут человек явно защищал себя», - считает Мельникова.
По ее мнению, детали происшествия до сих пор неизвестны широкой публике.
«Это было недостаточно четко и жестко высказано, потому что с делом журналисты ознакомиться не могли, а защита вынуждена была себя вести так, как от них требовали. В прессе нет эмоциональной картины того, что на самом деле чувствовал Шамсутдинов. За 32 года работы мы сотни раз сталкивались с такими трагедиями. Всегда очень важно передать человеческую историю. Хотя, для нашего времени, журналисты работают очень хорошо», - отметила правозащитница.
Она считает, что в случае Шамсутдинова нельзя говорить о дедовщине. «Я не принимаю слово «дедовщина». Это пустое слово, ничего не отражает. В случае Рамиля, это был в первую очередь конфликт с офицером, который его унижал. А остальные солдаты просто присоединялись. Боясь офицера или по своей воле. Это было офицерское издевательство», - указала собеседница НСН.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН высказал мнение, что такой приговор суд вынес Шамсутдинову вместо смертной казни.
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