Неоправданная жестокость. «Солдатские матери» назвали приговор Шамсутдинову заказным

По ее мнению, детали происшествия до сих пор неизвестны широкой публике.

«Это было недостаточно четко и жестко высказано, потому что с делом журналисты ознакомиться не могли, а защита вынуждена была себя вести так, как от них требовали. В прессе нет эмоциональной картины того, что на самом деле чувствовал Шамсутдинов. За 32 года работы мы сотни раз сталкивались с такими трагедиями. Всегда очень важно передать человеческую историю. Хотя, для нашего времени, журналисты работают очень хорошо», - отметила правозащитница.

Она считает, что в случае Шамсутдинова нельзя говорить о дедовщине. «Я не принимаю слово «дедовщина». Это пустое слово, ничего не отражает. В случае Рамиля, это был в первую очередь конфликт с офицером, который его унижал. А остальные солдаты просто присоединялись. Боясь офицера или по своей воле. Это было офицерское издевательство», - указала собеседница НСН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН высказал мнение, что такой приговор суд вынес Шамсутдинову вместо смертной казни.

