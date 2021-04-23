Путин объявил 1 - 11 мая нерабочими днями

Первая декада мая в России будет полностью нерабочая. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложение руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой сделать выходными дни между официальными майскими праздниками.

По словам главы государства, он подпишет соответствующий указ уже сегодня. Инициатива Роспотребнадзора была озвучена на совещании по ситуации с распространением коронавируса в стране.

По словам Поповой, непрерывные 11 дней майских праздников позволят сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. Она подчеркнула, что позиция основана на мнении специалистов.

Таким образом, нерабочими будут дни с 1 по 11 мая включительно.

