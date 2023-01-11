Shaman выступил перед участниками СВО
Популярный российский исполнитель Shaman выступил перед участниками специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале Подольска, сообщает Минобороны РФ.
«Российский певец, композитор и автор песен Shaman присоединился к акции "Лучшим воинам Мира" и выступил перед участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в 1586-м военном клиническом госпитале Подольска», — говорится в сообщении военного ведомства.
В клубе госпиталя певец исполнил такие песни, как «Встанем», «Я русский», «До неба, до Солнца», «Ты моя».
Ранее Shaman выпустил Государственный гимн России в своей аранжировке.
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